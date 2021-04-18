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GeriFutbol Galatasaray'da Gedson Fernandes damgası! En iyi maçlarından biri...
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Futbol
Haber Giriş: 18.04.2021 - 08:29 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da Gedson Fernandes damgası! En iyi maçlarından biri...

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Galatasaray'da Gedson Fernandes damgası! En iyi maçlarından biri...

Galatasaray'ın Göztepe'yi deplasmanda 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada sahanın yıldızlarından biri de devre arası transfer döneminde takıma katılan Gedson Fernandes oldu.

Spor Arena Detay | Devre arası transfer döneminde büyük umutlarla Galatasaray'a transfer olan Gedson Fernandes, sarı kırmızılı forma ile en etkili maçlarından birisini Göztepe karşısında oynadı.

Göztepe karşısında en yüksek pas yüzdesi yakalayan, en fazla ikili mücadele kazanan ve top kapan Galatasaray futbolcusu Gedson Fernandes oldu.

HEM SAVUNMA HEM HÜCUM...

Toplam 48 pas yapan ve paslarının %96'sında isabet sağlayan Portekizli futbolcu, 12 ikili mücadele kazanarak dikkat çekti. Fernandes ayrıca 7 sahipsiz top kazanırken 3 şut pası verdi.

Galatasarayda Gedson Fernandes damgası En iyi maçlarından biri...

TARAFTARLARDAN TAM NOT

Oyunun hem hücum hem de savunma tarafında görevini eksiksiz yerine getiren genç futbolcu, sosyal medyada da Galatasaray taraftarları tarafından alkış aldı.

Devre arasında Benfica'dan kiralanan 22 yaşındaki futbolcunun gelecek sezon Galatasaray'da kalıp kalmayacağı şimdiden merak konusu oldu.

Galatasarayda Gedson Fernandes damgası En iyi maçlarından biri...

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