Galatasaray'da Gedson Fernandes: "Artık yapacak bir şey yok"

Geride kalan maçlara final gözüyle bakmaları gerektiğini belirten Gedson, "Hiç istemediğimiz, beklemediğimiz bir skor. Artık yapacak bir şey yok. Bu maç geride kaldı. Önümüzde maçlar var. Hedefimiz belli. Bugünden daha iyisini yapmamız gerekiyor. Yapmamız gereken tek şey her maça bir final gözüyle bakmak. Tüm maçlardan üçer puan almamız gerekiyor." diye konuştu.