MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray'da Gedson Fernandes: "Artık yapacak bir şey yok"
GeriFutbol Galatasaray'da Gedson Fernandes: "Artık yapacak bir şey yok"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 03.04.2021 - 21:18 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da Gedson Fernandes: "Artık yapacak bir şey yok"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Galatasaray'da Gedson Fernandes: "Artık yapacak bir şey yok"

Hatayspor'a 3-0 mağlup olarak zirve yarışında ağır bir yara alan Galatasaray'da Gedson Fernandes, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Geride kalan maçlara final gözüyle bakmaları gerektiğini belirten Gedson, "Hiç istemediğimiz, beklemediğimiz bir skor. Artık yapacak bir şey yok. Bu maç geride kaldı. Önümüzde maçlar var. Hedefimiz belli. Bugünden daha iyisini yapmamız gerekiyor. Yapmamız gereken tek şey her maça bir final gözüyle bakmak. Tüm maçlardan üçer puan almamız gerekiyor." diye konuştu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi