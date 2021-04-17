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GeriFutbol Galatasaray'da galibiyetin mimarı Kerem Aktürkoğlu konuştu: "Yine yapabiliriz"
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Futbol
Haber Giriş: 17.04.2021 - 21:20 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da galibiyetin mimarı Kerem Aktürkoğlu konuştu: "Yine yapabiliriz"

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Galatasaray'da galibiyetin mimarı Kerem Aktürkoğlu konuştu: "Yine yapabiliriz"

Galatasaray'ın Göztepe'yi 3 golle mağlup ettiği maçta hat-trick yapan Kerem Aktürkoğlu, karşılaşmayı değerlendirdi.

3 gol attığı için mutlu olduğunu ve kendisi için çok özel bir karşılaşma olduğunu belirten Kerem Aktürkoğlu, "Benim için çok özel bir maç oldu. İyi bir reaksiyon gösterdik. Kazanmamız gerekiyordu, önemli olan buydu. 3 gol attım, benim için çok güzel oldu. Daha önce buralardan dönmüş bir Galatasaray var. Yine yapabiliriz." dedi.

Galatasarayda galibiyetin mimarı Kerem Aktürkoğlu konuştu: Yine yapabiliriz

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