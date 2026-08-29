Galatasaray'da galibiyet üçlüsü Rafael Leao ve Batrakov'dan!

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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Göztepe'yi 3-2'lik skorla mağlup etti.
Maçın ardından sarı-kırmızılı futbolcular büyük sevinç yaşadı ve galibiyeti taraftarlarıyla birlikte kutladı.
Aslan'da yeni transferler Rafael Leao ve Aleksey Batrakov, son düdüğün ardından taraftarların isteğini kırmadı 3'lü çektirdi. Daha sonra bütün futbolcular galibiyet coşkusunu birlikte yaşadı.
İşte o anlar;
🦁 Galatasaray'da galibiyet üçlüsü Rafael Leao ve Aleksey Batrakov'dan
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🦁 Galatasaray'da galibiyet üçlüsü Rafael Leao ve Aleksey Batrakov'dan
Rafael Leao ve Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla bir arada! pic.twitter.com/FGmfGSzF2C
Rafael Leao ve Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla bir arada! pic.twitter.com/FGmfGSzF2C— Spor Arena (@sporarena) August 29, 2026