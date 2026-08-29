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Galatasaray'da galibiyet üçlüsü Rafael Leao ve Batrakov'dan!

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#Galatasaray#Rafael Leao#Aleksey Batrakov
Galatasarayda galibiyet üçlüsü Rafael Leao ve Batrakovdan
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2026 23:56

Galatasaray'ın yeni transferleri Rafael Leao ve Aleksey Batrakov, 3-2'lik Göztepe galibiyetinin ardından sarı-kırmızılı taraftarlara 3'lü çektirdi.

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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Göztepe'yi 3-2'lik skorla mağlup etti.

Maçın ardından sarı-kırmızılı futbolcular büyük sevinç yaşadı ve galibiyeti taraftarlarıyla birlikte kutladı.

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Aslan'da yeni transferler Rafael Leao ve Aleksey Batrakov, son düdüğün ardından taraftarların isteğini kırmadı 3'lü çektirdi. Daha sonra bütün futbolcular galibiyet coşkusunu birlikte yaşadı.

İşte o anlar;

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#Galatasaray#Rafael Leao#Aleksey Batrakov

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