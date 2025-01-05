Galatasaray'da Gabriel Sara şov yaptı, geçit vermedi

Haberin Devamı

Galatasaraylı Gabriel Sara, Süper Lig kariyerinde en fazla ikili mücadele (10/13) ve sahipsiz top (8) kazandığı maçını Göztepe karşısında oynadı. Galibiyette büyük pay sahibi olan Brezilyalı, “Kendimle ilgili şeylere çok fazla takılmıyorum. Önce takım diyorum” dedi. Maçtan sonra taraftarların isteği üzerine üçlü çektirdiğini ancak bunu iyi yapamadığını kabul eden Sara, “Bu konunun üstüne çalışmam gerekiyor” dedi. Yeni saç stiliyle de beğeni toplayan Sara, her yıl ocak ayında saçlarını değiştirdiğini söyledi.

BARIŞ ALPER’DEN FAiR-PLAY’LiK DAVRANIŞ

Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz, Göztepe maçında bir Fair-Play’lik davranışa imza attı. Karşılaşmanın 15. dakikasında Barış Alper ve Nielsen arasında yaşanan pozisyonda top taca çıktı. Hakem Alper Akarsu, tacı Galatasaray’a verdi. Ancak Barış Alper hakemi ‘top benden çıktı’ diyerekr uyardı. Bu uyarı sonrasında taç el değiştirdi.

Haberin Devamı