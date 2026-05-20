Galatasaray'da ilk ayrılık çok yakın! Transferde büyük gelir yolda

Şampiyon Galatasaray’da ayrılığa en yakın isim Gabriel Sara.

Özellikle Aston Villa, Brezilyalı futbolcunun transferini mutlaka sonuçlandırmak istiyor. Cim Bom’un 26 yaşındaki orta sahadan 40-45 milyon Euro bandında bir beklentisi vardı. Ancak Brezilya Milli Takımı’nın Dünya Kupası öncesi açıklanan nihai kadrosunda yer alamayan Sara’nın bu bonservis seviyelerine çıkması oldukça zorlaştı.





G.SARAY İNDİRİM YAPARSA TRANSFER GERÇEKLEŞECEK

Buna rağmen Aston Villa transferde geri adım atmış değil. Galatasaray’ın 30 milyon Euro bandına inmesi halinde transfer gerçekleşecek.

BÜYÜK KÂR BEKLENTİSİ

Sarı-Kırmızılılar İngiltere Championship ekibi Norwich’ten 18 milyon Euro’ya aldığı ve sahada ciddi şekilde yararlandığı Sara’dan böylece masada da önemli ölçüde kâr etmiş olacak.

Sara’dan elde edilecek bonservis geliri ise Galatasaray’ın hem 6 hem de 10 transferleri için kaynak olarak kullanılacak.