Galatasaray'da Gabriel Sara parmak ısırtıyor! 18 milyon euro bonservisin karşılığını sahada verdi...

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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Galatasaray sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve liderliğini sürdürdü.

RAMS Park'taki maçta rakibini Davinson Sanchez ve Victor Osimhen'in golleriyle deviren sarı - kırmızılılarda öne çıkan isim Gabriel Sara oldu.

TARTIŞMALARLA GELDİ

Galatasaray'ın sezon başında Championship ekibi Norwich'ten 18 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Gabriel Sara, soru işaretleriyle sarı - kırmızılı takıma katılmıştı.

Teknik direktör Okan Buruk'un özel isteğiyle Galatasaray'a transfer olan Brezilyalı orta saha için ödenen 18 milyon euroluk bonservis bedeli tartışmalara neden olmuştu.

PERFORMANSIYLA ÖNE ÇIKTI

Sara; saha içinde gösterdiği performans, hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş derbilerinde ortaya koyduğu oyun ve skor katkılarıyla tartışmaları net bir şekilde sonlandırdı.

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DERBİLERE DAMGA VURDU

Fenerbahçe derbisinde takımının 3. golünü kaydeden 25 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'a karşı ise Galatasaray'ın 2 golünün de asistini yapan isim oldu.

8 GOLE DİREKT KATKI

Sarı - kırmızılı formayla şu ana kadar 14 maça çıkan Sara, 2 gol - 6 asistlik bir grafik ortaya koyarak 8 gole direkt katkı sağladı.

YORUM: GÜNTEKİN ONAY

"Galatasaray’da Gabriel Sara’nın gecesi oldu. Davison Sanchez’in golünden sonra oyunu rakip yarı alana yıkan Beşiktaş, topla daha fazla oynayan taraftı. Ancak Davinson Sanchez gibi harika performans ortaya koyan bir stopere takıldı. İyi savunma yapan Galatasaray karşısında Beşiktaş, hem az şut attı hem de duran topları etkili kullanamadı. Halbuki Galatasaray’ın 2 golü de Gabriel Sara’nın servisleriyle adeta birbirinin kopyasıydı."