Galatasaray'da futbolun yeni patronları Nazifoğlu ya da Cenk Ergün olacak!

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Galatasaray'da başkan adaylarının en önemli şube olan futbol ile ilgili düşünceleri netleşmeye başladı. Domenec Torrent ile önümüzdeki sezon devam etmeme kararında olan iki başkan adayının hedefindeki isimler de büyük oranda belli oldu.

SPORTİF A.Ş'DE DE YER ALACAKLAR

Sarı kırmızılılarda göreve talip olan Metin Öztürk futbolun başına Dursun Özbek döneminde de görev alan, aynı zamanda kulübün eski sporcusu olan Levent Nazifoğlu’nu getirecek.

Nazifoğlu hem tam mesai ile Florya’nın başında bulunacak hem de Sportif A.Ş.’de yönetim kurulu üyesi olacak. Diğer başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu da seçilmesi durumunda yine G.Saraylılar’ın tanıdığı bir isim ile çalışacak: Cenk Ergün.

Sarı kırmızılı kulüpte birçok görevde bulunun Ergün de başkan Hamamcıoğlu olursa Sportif A.Ş. yöneticisi ve futbolun patronu olarak Florya’ya geri dönecek.

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TEKNİK ADAMLAR BELLİ OLUYOR

Ayrıca Metin Öztürk’ün uzun yıllar çalışmak istediği teknik direktör ise Nuri Şahin. Öztürk, Antalyaspor’da önemli işler yapan genç teknik adamın G.Saray’daki futbol yapılanmasını uzun yıllar yönetip uluslararası futbol dünyasındaki çevresi ile başarılı olacağına inanıyor.

Eşref Hamamcıoğlu’nun ise Fransız kökenli bir yabancı teknik adamla ile çalışmayı düşündüğü belirtiliyor.