Galatasaray'da futbolculara Beşiktaş derbisinin ödülü belli oldu!

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Trendyol Süper Lig'in 10. haftası dev bir maça sahne olmuştu. Galatasaray ile Beşiktaş, RAMS Park'ta kozlarını paylaşmıştı.
Birçok pozisyonun yaşandığı ve büyük bir mücadeleye sahne olan maçta kazanan taraf, 2-1'lik skorla sarı - kırmızılılar olmuştu.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Davinson Sanchez ve Victor Osimhen kaydetti.
DERBİ PRİMİ: 1 MİLYON EURO
Fanatik'in haberine göre Galatasaray Yönetimi, hem Beşiktaş derbisindeki performans hem de yükselen grafik nedeniyle takıma prim verdi.
Yönetimin Beşiktaş'ı devirmenin primi olarak futbolculara toplam 1 milyon euro ödeme yapacağı belirtildi.
Ayrıca kasım ayının ilk haftasında son dönemdeki alacakların büyük bir bölümünün de hesaplara yatırılacağı ifade edildi.