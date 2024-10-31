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Galatasaray'da futbolculara Beşiktaş derbisinin ödülü belli oldu!

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#GALATASARAY#Beşiktaş#Derbi
Galatasarayda futbolculara Beşiktaş derbisinin ödülü belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2024 09:59

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Galatasaray, rakibini 2-1 yenerek sahadan ayrılmıştı. Sarı - kırmızılı yönetimin futbolculara verdiği derbi primi ortaya çıktı.

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Trendyol Süper Lig'in 10. haftası dev bir maça sahne olmuştu. Galatasaray ile Beşiktaş, RAMS Park'ta kozlarını paylaşmıştı.

Birçok pozisyonun yaşandığı ve büyük bir mücadeleye sahne olan maçta kazanan taraf, 2-1'lik skorla sarı - kırmızılılar olmuştu.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Davinson Sanchez ve Victor Osimhen kaydetti.

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DERBİ PRİMİ: 1 MİLYON EURO

Fanatik'in haberine göre Galatasaray Yönetimi, hem Beşiktaş derbisindeki performans hem de yükselen grafik nedeniyle takıma prim verdi.

Yönetimin Beşiktaş'ı devirmenin primi olarak futbolculara toplam 1 milyon euro ödeme yapacağı belirtildi.

Ayrıca kasım ayının ilk haftasında son dönemdeki alacakların büyük bir bölümünün de hesaplara yatırılacağı ifade edildi.

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#GALATASARAY#Beşiktaş#Derbi

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