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Galatasaray'da Fredrik Midtsjö’nün golünün değeri çok büyük! Şampiyonluk golü...

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#Galatasaray#Fredrik Midtsjö#Süper Lig
Galatasarayda Fredrik Midtsjö’nün golünün değeri çok büyük Şampiyonluk golü...
Ali Naci Küçük
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2023 07:00

Sarı kırmızılılara göre Midtsjö’nün golü, 2005-06 sezonunda Hasan Kabze’nin deplasmanda Beşiktaş’a, 2007-08’de Marek Heinz’ın Denizlispor’a, 2014-15’te Selçuk İnan’ın Konyaspor’a ve Kostas Mitroglou’nun 2018-19’da Akhisarspor’a attığı gol gibi şampiyonluğu getirecek.

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Konyaspor deplasmanından 2-1 mağlup dönen Galatasaray’ın Adana Demirspor karşısında elde ettiği 2-0’lık galibiyet çok önemliydi. Zira olası bir puan kaybı halinde psikolojik düşüş kaçınılmaz olacaktı. Bu bakımdan sarı kırmızılılar, 0-0 giden maçın kilidini çözen Fredrik Midtsjö’nün golü için ‘şampiyonluğu getiren gol’ benzetmesini yapıyor.

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Galatasaray’ın son yıllarda kazandığı şampiyonluklarda son dakika gollerinin yeri ayrı ve özeldir.

2005-06 sezonunda Hasan Kabze’nin Beşiktaş’a, 2007-08’de Marek Heinz’ın Denizlispor’a, 2014-15’te Selçuk İnan’ın Konya’ya ve Kostas Mitroglou’nun 2018- 19’da Akhisarspor’a attığı gol gibi...

Sarı kırmızılı teknik heyetin düşüncesine göre Fredrik Midtsjö de Adana Demirspor’a 86. dakikada attığı golle adını bu isimler arasına yazdırdı.

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Tabii Galatasaray sezon sonu şampiyonluk ipini göğüsleyebilirse...

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#Galatasaray#Fredrik Midtsjö#Süper Lig

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