Galatasaray'da Fredrik Midtsjö’nün golünün değeri çok büyük! Şampiyonluk golü...

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Konyaspor deplasmanından 2-1 mağlup dönen Galatasaray’ın Adana Demirspor karşısında elde ettiği 2-0’lık galibiyet çok önemliydi. Zira olası bir puan kaybı halinde psikolojik düşüş kaçınılmaz olacaktı. Bu bakımdan sarı kırmızılılar, 0-0 giden maçın kilidini çözen Fredrik Midtsjö’nün golü için ‘şampiyonluğu getiren gol’ benzetmesini yapıyor.

G.SARAY MUTLU SONA ULAŞIRSA DEĞERİ DAHA DA ARTACAK

Galatasaray’ın son yıllarda kazandığı şampiyonluklarda son dakika gollerinin yeri ayrı ve özeldir.

2005-06 sezonunda Hasan Kabze’nin Beşiktaş’a, 2007-08’de Marek Heinz’ın Denizlispor’a, 2014-15’te Selçuk İnan’ın Konya’ya ve Kostas Mitroglou’nun 2018- 19’da Akhisarspor’a attığı gol gibi...

Sarı kırmızılı teknik heyetin düşüncesine göre Fredrik Midtsjö de Adana Demirspor’a 86. dakikada attığı golle adını bu isimler arasına yazdırdı.

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Tabii Galatasaray sezon sonu şampiyonluk ipini göğüsleyebilirse...