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Galatasaray'da Frankowski'nin ayrılığı yakın!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Galatasaray#Frankowski
Galatasarayda Frankowskinin ayrılığı yakın
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2025 18:47

Galatasaray'ın Lens'ten devre arasında transfer ettiği Frankowski'ye Fransa'dan talip çıktı.

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Galatasaray'ın geçen sezonun devre arasında Lens'ten kadrosuna kattığı Przemyslaw Frankowski'ye talip çıktı.

Okan Buruk'un planları arasında yer almayan Polonyalı sağ bekin ayrılığının yakın olduğu belirtildi.

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RENNES DEVREDE

Fransa'dan L'Equipe'in haberine göre sağ bek arayışlarını sürdüren Rennes, Frankowski'yi yakın takibe aldı.

Galatasarayda Frankowskinin ayrılığı yakın

Fransız ekibinin, Franskowski'nin maaşının tamamını karşılamayı kabuk ettiği belirtildi.

Galatasaray'la 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Frankowski, sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de 12 maçta forma giyip 1 asist üretti.

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#Transfer#Galatasaray#Frankowski

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