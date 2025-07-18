Galatasaray'da Frankowski'nin ayrılığı yakın!

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Galatasaray'ın geçen sezonun devre arasında Lens'ten kadrosuna kattığı Przemyslaw Frankowski'ye talip çıktı.
Okan Buruk'un planları arasında yer almayan Polonyalı sağ bekin ayrılığının yakın olduğu belirtildi.
RENNES DEVREDE
Fransa'dan L'Equipe'in haberine göre sağ bek arayışlarını sürdüren Rennes, Frankowski'yi yakın takibe aldı.
Fransız ekibinin, Franskowski'nin maaşının tamamını karşılamayı kabuk ettiği belirtildi.
Galatasaray'la 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Frankowski, sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de 12 maçta forma giyip 1 asist üretti.