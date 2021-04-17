Galatasaray'da forvette Halil Dervişoğlu, sağ bekte Şener 11’de

G.Saray tam 6 eksikle Göztepe deplasmanına gitti. Sakat Yedlin, Falcao, Linnes ve rahatsızlanan Muhammed ile cezalı Babel ile Donk kafilede yer almadı.

Fatih Terim alternatifi olmadığı için zorunlu tercihler yaptı. Forvette Halil Dervişoğlu sağ bekte yine Şener olacak. Luyindama stopere monte edilirken sol bekte Saracchi görev yapacak.

Orta sahada Taylan ile Emre Kılınç yeniden formasına kavuşacak. Feghouli’nin de 11’de olması beklenirken solda Kerem ya da Onyekuru’ya şans verilecek.

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