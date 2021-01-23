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Futbol
Haber Giriş: 23.01.2021 - 09:31 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da forvet transferinde yeni isimler! Zaza, Tiquinho, Ali Sowe...

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Galatasaray'da forvet transferinde yeni isimler! Zaza, Tiquinho, Ali Sowe...
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Galatasaray'da beklentileri karşılayamayan Falcao ve Diagne yerine yeni forvet transferi için çalışmalar yapılırken gündeme yeni isimler geldi.

Galatasaray ara tranferin bitimine 1 hafta kala müthiş bir harekata start verdi. Diagne ve Falcao'dan ümidi kesen Sarı-Kırmızılılar 3 golcüyle masaya oturdu.

Yönetimin hedefindeki isimlerin Torino'dan Simone Zaza, T.Teda'dan Tiquinho ve CSKA Sofya formasını giyen Ali Sowe olduğu öğrenildi.

BEDELSİZ KİRALANMASI GÜNDEMDE

Menajer önerisiyle gündeme gelen Simone Zaza'nın sezon sonuna kadar bedelsiz kiralanması gündemde. Bu sezon Serie A'da 9 maça çıkan ve 1 gol atan İtalyan forvet Galatasaray'a transfer olmayı çok istiyor. Aynı şekilde Tiquinho'nun da 6 aylığına kiralanması için girişimler yapılıyor.

Ancak mecbur kalmadıkça kiralık futbolcu istemediğini söyleyen Fatih Terim'in gözdesinin Sowe olduğu belirtiliyor. Yönetim, CSKA Sofya ile bonservis pazarlığını sürdürüyor. Eğer Sowe olmazsa Zaza ve Tiquinho'dan birisinin kiralanması hedefleniyor. (Takvim)

Galatasarayda forvet transferinde yeni isimler Zaza, Tiquinho, Ali Sowe...

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