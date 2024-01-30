Galatasaray'da formadan uzak kalan Kazımcan Karataş ile yollar ayrılıyor! Süper Lig ekibine gidiyor...

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında ağırladığı Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etmiş ve aynı puanda olduğu lider Fenerbahçe'yi takibini sürdürmüştü. Ara transfer döneminde Berkan Kutlu'yu takıma geri çağıran ve Sacha Boey'i de 30 milyon euro + bonuslar karşılığında Bayern'e satan sarı - kırmızılılar için sıcak bir gelişme daha yaşandı.

G.ANTEP MAÇINDA KULÜBEDE KALMIŞTI

Teknik direktör Okan Buruk, dün akşam oynanan müsabakada sol bek pozisyonunda Berkan Kutlu'yu görevlendirmiş ve Kazımcan Karataş'ı yedek kulübesinde oturtmuştu. Bu durum sonrasında Karataş için ayrılık iddiaları gündeme gelmişti.

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SÜPER LİG'DEN TEKLİF

Ertan Süzgün'ün haberine göre bu sezon Galatasaray'da forma şansı bulamayan genç futbolcu için Gaziantep FK devreye girdi.

Haberin devamında iki takım arasındaki görüşmelerin olumlu geçtiği ve Kazımcan Karataş'ın 'onay' vermesi halinde sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağlanacağı kaydedildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Galatasaray'a geçtiğimiz sezon Altay'dan transfer edilen Kazımcan Karataş, bu sezon sarı - kırmızılı formayla çıktığı 11 maçta 632 dakika süre aldı ve gol ya da asist katkısı veremedi.