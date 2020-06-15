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Futbol
Haber Giriş: 15.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Galatasaray'da Florin Andone sezonu kapattı!

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Galatasaray'da Florin Andone sezonu kapattı!
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Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanında Fernando Muslera’nın ardından Florin Andone’yi de kaybetti.

İkinci yarının başında Ahmet Çalık’ın yerine oyuna giren Rumen futbolcu, 70. dakikada rakip ceza alanında gol ararken, Çaykur Rizespor kalecisi Tarık’ın üstüne düşmesi üzerine sağ ayağından sakatlandı.

Bir süre acı içinde yerde yatan Andone, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından 72. dakikada sedyeyle saha kenarına çıkarıldı.

Rumen futbolcunun diz bağlarından ciddi şekilde sakatlandığı açıklandı. Florin Andone, sezonun ilk yarısında da da sakatlığı nedeniyle aylarca forma giyememişti.

 

Galatasarayda Florin Andone sezonu kapattı

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