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Futbol
Haber Giriş: 29.03.2020 - 19:01,Son Güncelleme:/

Galatasaray'da Florin Andone kararı! Sezon sonu ayrılık...

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Galatasaray'da Florin Andone kararı! Sezon sonu ayrılık...
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Galatasaray'da Florin Andone'nin sezon sonu takımdan ayrılacağı belirtildi.

Galatasaray'ın sezon başında Brighton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Florin Andone için karar verildi.

Geçirdiği ağır sakatlığın ardından form tutması beklenen Rumen golcünün, liglere verilen arayla birlikte bu şansını yitirdi.

Galatasaray yönetiminin, sezon sonunda Andone'ye veda edeceği ve golcü oyuncunun Brighton'a döneceği belirtildi.

Bu ayrılıkla birlikte yabancı kontenjanında Brugge ile kiralık sözleşmesi bitecek Mbaye Diagne'ye yer açılacak.

Florin Andone, Galatasaray formasıyla bu sezon Süper Lig'de 8 maçta 2 gol kaydetti.

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