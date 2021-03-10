Galatasaray'da flaş Mostafa Mohamed gelişmesi! Gizli görüşme iddiası ve transfer itirafı!

Spor Arena Dış Haber - Younes Belhanda'nın sözleşmesini tek taraflı fesheden Galatasaray'da hareketlilik sürüyor.

Sarı-kırmızılıların devre arasında Zamalek'ten kiralık olarak kadrosuna kattığını Mostafa Mohamed konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor.

GİZLİ GÖRÜŞME İDDİASI

Galatasaray'da 7 resmi maçta 6 kez ağları havalandıran Mostafa için Premier Lig'den ilgili olduğu iddia edilmişti.

Mısır basını, Mostafa Mohamed'in Zamalek yöneticilerini arayarak Crystal Palace'tan gelen bir teklifin olup olmadığını soruşturduğunu yazmıştı.

Zamalekli yetkililerin ise henüz gelen resmi bir teklifin olmadığını Mohamed'e ilettiği belirtilmişti.

BU KEZ TRANSFER İTİRAFI GELDİ

Bu gelişmelerin ardından Yunan kulübü Olympiakos'un sportif direktörü Christan Karembeu, Mostafa hakkında Mısır basınına açıklamalar yaptı.

Karambeu, 23 yaşındaki futbolcuyu takip ettiklerini vurguladı ve "Galatasaraylı Mostafa Mohamed'i yakından takip ediyorum. Mısır'ın çok iyi oyuncuları var. Mısır Ligi'ndeki tüm süper yetenekleri izliyoruz. Çok rekabetçi bir lig." şeklinde konuştu.

SAINT-ETIENNE'İN ELİNDEN ALINMIŞTI

Galatasaray, devre arasında Mohamed transferi için Saint-Etienne ile zorlu bir yarışa girmişti. Mısır kulübünün yöneticileri, Fransız ekibiyle yaşadıkları sorunlar sebebiyle oyuncuyu sarı-kırmızılı kulübe göndermeyi tercih etmişti.

GALATASARAY, MOSTAFA'NIN BONSERİVİSİNİ NASIL ALABİLİR?

Sarı-kırmızılı kulüp, KAP'a yaptıkları duyuruda Mostafa'nın 1,5 yıllığına kiraladığı ve 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonuna sahip olduklarını açıklamıştı.

Ancak Zamalek Kulübü İcra Kurulu Üyesi İbrahim Abdullah, Galatasaray ile yaptığımız anlaşmaya göre eğer Galatasaray, Mohamed'in bonservisini almak istiyorsa 31 Aralık 2021'e kadar 4 milyon dolar ödemeli. Bonservisini satın almadan 10 gün önce bize haber vermek zorundalar. Yani Aralık ayının ortasına kadar Galatasaray'ın bize geri dönüş yapması lazım. Eğer başka bir kulüpten teklif alırsak bunu önce Galatasaray'a ileteceğiz. 4 milyon dolardan fazla bir teklif gelirse Galatasaray 4 milyon doların yukarısında ödeyeceği bir miktarla Mohamed'in bonservisini alabilir. Eğer bu parayı ödemezse futbolcuyu satma hakkına biz sahip oluruz" ifadelerini kullanmıştı.

ALBAYRAK'TAN YANIT: 20 MİLYONA DA ALAMAZLAR

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ise İbrahim Abdullah'ın açıklamalarına "Tamamen asılsız bir iddia. Biz 4 milyon Dolar’ı verdikten sonra isterse 20 milyon versinler alamazlar. Bizim onayımız olmak zorunda. Mostafa Galatasaray’ın futbolcusu olacak" şeklinde yanıt vermişti.