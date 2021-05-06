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GeriFutbol Galatasaray'da flaş Mbaye Diagne gelişmesi! İngilizler transferde karar değiştirdi
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Futbol
Haber Giriş: 06.05.2021 - 20:54 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da flaş Mbaye Diagne gelişmesi! İngilizler transferde karar değiştirdi

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Galatasaray'ın devre arasında West Bromwich'e kiraladığı Mbaye Diagne konusunda flaş bir gelişme yaşandı. İngiliz basını, Senegalli golcü için verilen yeni kararı duyurdu.

Galatasaray'da tararaftarlar yıldızı barışmayan ve bonservis ücreti sebebiyle tartışılan isimlerden biri olan Mbaye Diagne için yeni bir karar çıktı.

West Bromwich'e devre arasında kiralanan ve takımıyla Premier Lig'de kalma mücadelesi veren Diagne, performansıyla dikkat çekti ve İngiliz ekiplerinin beğenisini topladı.

TALİPLERİ ARTMIŞTI

Küme kalma şansı mucize olan West Bromwich'te Mbaye Diagne'nin geleceği belirsizliğini korusa da İngiltere'den iki kulüp, Senegalli oyuncu için devreye girmişti.

Premier Lig'den Crystal Palace ve Brighton'ın, golcü futbolcu için teklif hazırlığında olduğu belirtilmişti.

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WEST BROMWICH KARAR DEĞİŞTİRDİ

Daha önce küme düşmesi durumunda Diagne ile yollarını ayırmayı planlayan West Bromwich'in, 29 yaşındaki futbolcunun performansı sonrasında karar değiştirdiği ortaya çıktı.

İngiliz basınından Express'te yer alan habere göre; West Bromwich yönetimi, Championship'e düşülmesi durumunda da Diagne ile masaya oturacak ve takımda kalması yönünde teklif yapacak.

Galatasarayda flaş Mbaye Diagne gelişmesi İngilizler transferde karar değiştirdi

BİR YIL GEÇİRMEK İSTER MİSİN?

Haberde; Diagne'ye "Championship'te bir yıl geçirmek ister misin?" şeklinde öneride bulunulacağı bilgisi verilirken Premier Lig'den de teklifler olması beklendiği vurgulandı.

SAM ALLARDYCE İSTEKLİ

Teknik direktör Sam Allardyce'ın da Diagne'den memnun olduğu ve takımda kalmasını istediği iddia edildi.

Allardyce daha önce "Bazıları devre arasında yurtdışından oyuncu almanın riskli olduğunu söylüyor. Mbaye Diagne ve Okay gelecek sezon çok daha iyi olacaklar. Ligde kalırsak ikisinin de bonservisini almak isteriz" şeklinde yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti.

KİRALIKLARIN TAPUSU ALINABİLİR

Senegalli golcü için tekliflere açık olan Galatasaray, buradan gelecek parayı kiralık olarak kadrosunda bulundurduğu Halil Dervişoğlu ve Gedson Fernandes'in bonservislerinin alınmasında kullanabilir

İngiltere Premier Lig'de West Bromwich Albion'la çıktığı 14 maçta 3 gol atan Senegalli, 2 de asist katkısında bulundu. Manchester United ve Chelsea ağlarını sarsan Diagne, son olarak Wolverhampton'a gol attı.

HALEN EN GOLCÜ OYUNCU

Galatasaray formasıyla toplamda 39 maça çıkan 29 yaşındaki golcü, 22 gol atıp 2 de asistlik katkıda bulurken bu sezonun ilk devresinde attığı 9 golle hala sarı kırmızılılarda en çok gol atan futbolcu durumunda.

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