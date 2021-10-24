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Galatasaray'da flaş Felipe Melo gelişmesi! Anlaşma sağlandı, futbolu bırakınca...

#Galatasaray#Felipe Melo#Palmeiras
Galatasarayda flaş Felipe Melo gelişmesi Anlaşma sağlandı, futbolu bırakınca...

Galatasaray'da 2. Felipe Melo dönemi başlamak üzere... 38 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun sarı-kırmızılılara geri döneceği belirtilirken, futbolu bıraktıktan sonra da kulüpte görev alacağı öne sürüldü.

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Felipe Melo, 38 yaşında Galatasaray 'a dönme hazırlığı yapıyor. Brezilyalı futbolcunun menajer arkadaşı, geçtiğimiz günlerde Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelerek bir paylaşım yapmıştı.

Tarafların burada Melo hakkında görüştüğü, kulübü Palmeiras'ın deneyimli oyuncuya 1 yıllık sözleşme önerdiği, ancak kendisinin bunu kabul etmediği bildirildi.

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Fanatik'te yer alan habere göre; Galatasaray cephesinin ise 1.5 yıllık mukavele imzalamayı kabul ettiği, hatta Melo'nun sözleşme bitiminde kulübeye geçmesiyle ilgili fikir birliğine varıldığı belirtiliyor. Brezilya cephesinde bu transfere neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

HİÇ KIRMIZI KARTI YOK

Felipe Melo 38 yaşında olmasına rağmen, 2021 yılı içinde 42 resmi maçta 2828 dakika forma giydi, 13 sarı kart gördü, hiç kırmızı kartı yok. Sambacı, kaptanı olduğu Palmeiras'ta, forvet arkasından stopere kadar hemen her pozisyonda görev aldı.

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#Galatasaray#Felipe Melo#Palmeiras

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