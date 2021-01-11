MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray'da flaş Falcao gelişmesi! Yönetim...
GeriFutbol Galatasaray'da flaş Falcao gelişmesi! Yönetim...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 11.01.2021 - 09:11 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da flaş Falcao gelişmesi! Yönetim...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abone Olgoogle-news

Galatasaray'da hayal kırıklığı yaratan Radamel Falcao için David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami devrede. Yönetimin, Falcao'yla görüşeceği ve ABD'den gelecek teklifi kabul etmesini isteyeceği kaydedildi.

Büyük umutlarla Galatasaray'a imza atan, binlerce taraftarın coşkuyla karşıladığı Radamel Falcao hayal kırıklığı yaratmıştı.

Gönderilmesi gündemde olan Kolombiyalı futbolcu için ABD'de David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami devrede.

33 yaşındaki oyuncuyu elden çıkarmak isteyen yönetimin, Falcao'yla görüşeceği ve ABD'den gelecek teklifi kabul etmesini isteyeceği kaydedildi. (Fanatik)

Galatasarayda flaş Falcao gelişmesi Yönetim...

Sanal Oyunlar SADECE Misli.com'da! Oyun türünü seç, tahmini yap, tutarı belirle ve hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle