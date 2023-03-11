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Galatasaray’da Fernando Muslera’nın yerine gelecek isim belli oldu!

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#Galatasaray#Muslera#Transfer
Galatasaray’da Fernando Muslera’nın yerine gelecek isim belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2023 13:20

Futbolda bu sezon oldukça başarılı bir dönem geçiren Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde ligde ve kupada toplamda 15 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Ligde yıldızlarla dolu kadrosuyla şampiyonluğun bir numaralı favorisi olarak gösterilen sarı-kırmızılılar, bir yandan da gelecek sezonun hazırlıklarını yapıyor. G.Saray'da ana gündem maddelerinden birisi de Fernando Muslera'nın yerini alacak yeni kaleci. Birçok isimle temaslarını sürdüren G.Saray, efsane ismi Muslera'nın yerine gelecek kaleciyi belirledi.

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Süper Lig'de geçtiğimiz sezon yarattığı büyük hayal kırıklığının ardından kısa sürede toparlanan Galatasaray, yeni sezona oldukça iddialı bir giriş yaptı. Okan Buruk yönetiminde kadrosunu da bir hayli güçlendiren sarı-kırmızılı ekip, yaz transfer döneminde dünya yıldızlarını transfer etti.

Mauro Icardi, Dries Mertens, Juan Mata ve Lucas Torreira gibi yıldızları bulunan Galatasaray, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 15 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Hafta sonu oynanacak olan Kasımpaşa maçını da kazanması halinde Süper Lig rekorunu elde edecek olan Aslan, bir yandan da gelecek yılların planlamasını yapıyor.

Bu doğrultuda Galatasaray'da ilk ana gündem maddelerinden birisi Fernando Muslera'nın yerini alacak isim.

YERİNE GELECEK İSİM BELLİ OLDU

2021-2022 sezonun devre arasında Barcelona'dan kiralık olarak Aslan'a gelen Inaki Pena'nın, Katalan ekibiyle sözleşme uzatmak istemediği öğrenildi.

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Sabah'ta yer alan haberde; sezon sonunda Barça'yla olan kontratı sona erecek olan 24 yaşındaki eldivenin daha fazla süre bulabileceği bir takıma gitmek istediği iddia edildi.

Bu nedenle de daha önceden sözlü olarak 2026'ya kadar anlaştığı Barcelona'da kariyerine devam etmeyi düşünmediği belirtildi. Ter Stegen'in gerisinde kalan Pena için Galatasaray ile Real Betis'in devrede olduğu öne sürüldü. Pena, Sarı-Kırmızılılar'ın kalesini koruduğu 8 maçta 11 gole engel olamamıştı.

Barcelona'nın da bu ayrılığa hazır olduğu ve A takıma gelecek sezon Pena yerine Arnau Tenas'ı çıkartacakları kaydedildi. Tenas da Barça altyapısında yetişti.

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#Galatasaray#Muslera#Transfer

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