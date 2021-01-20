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GeriFutbol Galatasaray'da Fernando Muslera'nın geri dönüşü tarihe geçti!
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Futbol
Haber Giriş: 20.01.2021 - 18:21 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın geri dönüşü tarihe geçti!

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Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, 7 ay sonra sahalara döndü. Tecrübeli kaleci, maç öncesi duygularını paylaştı.

Galatasaray'da Fernando Muslera, Denizlispor maçıyla birlikte 7 ay sonra sahalara geri dönüş yaptı.

Fernando Muslera, üst üste 10 sezon aynı takımın formasıyla Süper Lig maçına çıkan ilk yabancı oyuncu oldu.

Galatasarayda Fernando Musleranın geri dönüşü tarihe geçti

GERİ DÖNÜYORUM

Sahalara geri dönüşü hakkında konuşan Muslera, "Galatasaray benim ikinci evim oldu. Galatasaray'ı çok seviyorum. Geri dönüyorum" dedi.

Fernando Muslera sözlerini, "Yine her zaman olduğu gibi maksimumu vermek istiyorum. Kuşkusuz önceki Muslera olmak için biraz zamana ihtiyacım olacak ama içimdeki oynama isteği çok fazla. O yüzden bu süreçte sahaya dönebilmek için çok fazla fedakarlık yaptım" ifadeleriyle tamamladı.

FATİH TERİM: GÜZEL BİR JEST YAPMIŞ

Fatih Terim ise Muslera'nın geri dönüşü hakkında "Arda soyunma odasında kaptanlık bandını çıkarıp Muslera'ya vermiş. Güzel bir jest yapmış. Onun sevincini yaşıyoruz." şeklinde konuştu.

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