Galatasaray'da Fernando Muslera'dan taraftara teşekkür

Galatasaray'ın başarı için taraftarın desteğine ihtiyacı olduğunu belirten Muslera, "Bugün bize vermiş olduğunuz destekten ötürü çok teşekkür ederiz çünkü buna çok ihtiyacımız vardı. Bu yeni ve genç takım Galatasaray’ın geleceği ama her değişimin zamana ve desteğe ihtiyacı vardır. Biz futbolcular ve hocalarımız bu büyük camiaya en iyi şekilde hizmet edebilmek, daha öncede birçok sefer kazandığımız kupalar gibi yenilerini de kazanmak için elimizden gelenin en fazlasını vermeye çalışıyoruz. Başta hocamız Fatih Terim olmak üzere hepimizin her maçta kazanmak için her şeyimizi verdiğimizden hiçbir şüpheniz olmasın çünkü bu kazanma hırsı hocamız Fatih Terim’in, kulübümüzün ve futbolcuların ruhunda var… En büyük Cimbom…" ifadelerine yer verdi.