Galatasaray'da Fernando Muslera'dan sakatlık açıklaması

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Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Bayern Münih'e 2-1 kaybedilen maçın ardından konuştu.

İki maçta da iyi bir oyun sergilediklerini kaydeden Fernando Muslera, "İki büyük maç çıkardık. Biri İstanbul'da biri burada. Performansımızdan memnunuz. Çok karakterli ve yetenekli bir takımla oynadık. Fırsatları değerlendirsek farklı olurdu ama önümüze bakma zamanı." diye konuştu.

Sakatlık durumu hakkında da konuşan Muslera, "Dirseğimde kırık olmadığını anladık ve birkaç gün içinde hazır hale getirdik. Bu stadyumda daha önce hiç oynamamıştım, o yüzden bugün oynamak benim için önemliydi. Manchester United maçında taraftarımıza çok ihtiyacımız olacak. Her zaman söylediğim gibi onlar bizim 12. adamımız. Gruptan çıkmakta onların desteğine ihtiyacımız var." dedi.

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Cedric Bakambu ise "Açıkçası ben takımımla gurur duyuyorum. Maçın başından sonuna kadar, hiçbir şekilde bırakmadık maçı. Bu da aklımızda tutmamız gereken şey, bu yolda devam etmeliyiz. Mücadeleye devam etmemiz gerekiyor. Her maçta aynı şekilde mücadele etmeliyiz. Şampiyonlar Ligi'nde her maç çok önemli. Kolay olmayacak ama aynı şekilde devam etmeliyiz" şeklinde konuştu.