Galatasaray'da Fernando Muslera'dan Marsilya maçı sonrası UEFA'ya teşekkür!

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı 4-2 mağlup eden Galatasaray'da Fernando Muslera, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

'TARAFTARA ARMAĞAN EDİYORUM'

Taraftara övgülerde bulunan Muslera, "Perşembe günü iş günü ama hafta sonu aldığımız derbi mağlubiyetinden sonra yanımızdalardı. Bu galibiyeti taraftarlara armağan ediyorum" dedi.

UEFA'YA TEŞEKKÜR ETTİ

Uruguaylı kaleci sözlerini, "UEFA'ya 'Duvar' paylaşımı için teşekkür ederim. Çok fazla sosyal medyaya bakmıyorum. Kendi performansıma odaklanıyorum." ifadeleriyle tamamladı.

TAYLAN ANTALYALI: 'HEDEFLER BİTMEZ'

Taylan Antalyalı ise "Gruptan çıkmayı garantiledik, şimdi lider çıkmak istiyoruz. Galatasaray'da hedefler bitmez" şeklinde konuştu.