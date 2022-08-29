Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'da Fernando Muslera'dan 'kadro' ve Taha Tepe yorumu! 'En iyisiydi'

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Muslera#Süper Lig
Galatasarayda Fernando Musleradan kadro ve Taha Tepe yorumu En iyisiydi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2022 00:09

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Haberin Devamı

Süper Lig'de Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da kaptan Fernando Muslera, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

'EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLANIYORUZ'

Zamanla daha iyi olacaklarına vurgu yapan Muslera, "Uzun bir sezon. Takım birbirini daha iyi tanımaya başladı. Antrenmanlarımızı yapıyoruz. Uzun bir sezon olduğunu düşünürsek, ona göre en iyi şekilde hazırlanıyoruz ve en iyi şekilde mücadele ediyoruz" dedi.

'ŞAMPİYONLUK İÇİN KURULMUŞ BİR TAKIM'

Fernando Muslera sözlerini, "Kaliteli oyuncular geldi. Şampiyonluk için kurulmuş bir takım bu. Harika takım arkadaşları. İyi şekilde, güzel bir şekilde çalıştığımızı düşünüyorum. Önümüzde uzun bir sezon var. Ciddi şekilde çalışarak devam edeceğiz." ifadeleriyle sürdürdü.

'SAHANIN EN İYİSİYDİ'

Trabzonspor'un kalecisi Taha'yı da öven Muslera, "Türk kaleciler iyi performanslar gösteriyor. Trabzonspor'un da iki kalecisi iyi. Muhammet Taha Tepe'yi tebrik ettim. İki net kurtardı, sahanın en iyisi diyebiliriz. Türk kalecileri iyi. Onları görünce mutlu oluyorum. Uğurcan Çakır'ın da sahalara dönmesini diliyorum." şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Trabzonspor-Galatasaray maçında transfer çağrıları Dikkat çeken performans, Sakın gitmesin uyarısıTrabzonspor-Galatasaray maçında transfer çağrıları! Dikkat çeken performans, 'Sakın gitmesin' uyarısıHaberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Muslera#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Tarihçi ve Hürriyet yazarı İlber Ortaylı: ‘Bu kadronun savaşı kazanıp Cumhuriyet’i kurması sürpriz değildir’

Tarihçi ve Hürriyet yazarı İlber Ortaylı: ‘Bu kadronun savaşı kazanıp Cumhuriyet’i kurması sürpriz değildir’

#İlber Ortaylı
Katili mi düşürdü Zehra’nın katili saatte gizli

Katili mi düşürdü? Zehra’nın katili saatte gizli

#Zehra Bayır
‘Garanti bir hayat yaşayan insanların risk alan çocuğuyum’

‘Garanti bir hayat yaşayan insanların risk alan çocuğuyum’

#Melez Prens

BAKMADAN GEÇME!

Tarihçi ve Hürriyet yazarı İlber Ortaylı: ‘Bu kadronun savaşı kazanıp Cumhuriyet’i kurması sürpriz değildir’

Tarihçi ve Hürriyet yazarı İlber Ortaylı: ‘Bu kadronun savaşı kazanıp Cumhuriyet’i kurması sürpriz değildir’

#İlber Ortaylı
Katili mi düşürdü Zehra’nın katili saatte gizli

Katili mi düşürdü? Zehra’nın katili saatte gizli

#Zehra Bayır
‘Garanti bir hayat yaşayan insanların risk alan çocuğuyum’

‘Garanti bir hayat yaşayan insanların risk alan çocuğuyum’

#Melez Prens