Galatasaray'da Fernando Muslera'dan 'kadro' ve Taha Tepe yorumu! 'En iyisiydi'

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Süper Lig'de Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da kaptan Fernando Muslera, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

'EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLANIYORUZ'

Zamanla daha iyi olacaklarına vurgu yapan Muslera, "Uzun bir sezon. Takım birbirini daha iyi tanımaya başladı. Antrenmanlarımızı yapıyoruz. Uzun bir sezon olduğunu düşünürsek, ona göre en iyi şekilde hazırlanıyoruz ve en iyi şekilde mücadele ediyoruz" dedi.

'ŞAMPİYONLUK İÇİN KURULMUŞ BİR TAKIM'

Fernando Muslera sözlerini, "Kaliteli oyuncular geldi. Şampiyonluk için kurulmuş bir takım bu. Harika takım arkadaşları. İyi şekilde, güzel bir şekilde çalıştığımızı düşünüyorum. Önümüzde uzun bir sezon var. Ciddi şekilde çalışarak devam edeceğiz." ifadeleriyle sürdürdü.

'SAHANIN EN İYİSİYDİ'

Trabzonspor'un kalecisi Taha'yı da öven Muslera, "Türk kaleciler iyi performanslar gösteriyor. Trabzonspor'un da iki kalecisi iyi. Muhammet Taha Tepe'yi tebrik ettim. İki net kurtardı, sahanın en iyisi diyebiliriz. Türk kalecileri iyi. Onları görünce mutlu oluyorum. Uğurcan Çakır'ın da sahalara dönmesini diliyorum." şeklinde konuştu.

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