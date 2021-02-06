Galatasaray'da Fernando Muslera'dan Fenerbahçe galibiyeti itirafı! 'Anathtar kelime oynamaktı'

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 mağlup eden Galatasaray'da kaptan Fernando Muslera, maç sonunda açıklamalar yaptı.

Galibiyeti annesine armağan ettiğini açıklayan Muslera, "Bu galibiyet için çok iyi hazırlandık. Geçen sene de yaptık, bu sene de kazandık. Bu galibiyeti aileme ve anneciğime armağan ediyorum" dedi.

ANAHTAR KELİME OYNAMAKTI

Uruguaylı kaleci sözlerini, "Bizim oyun anlayışımıza bakınca topa sahip olan bir Galatasaray var. Biz nerede olursak olalım, içeride dışarıda bunu yapıyoruz. Hafta boyunca bu şekilde çalıştık. Hocamız bize sürekli bunu öğütlüyor. 90 dakikaya bakınca topa ve oyuna hakim olan bir Galatasaray var. Topa sahip olunca rakibi daha çok yoruyorsunuz. Fenerbahçe'nin savunma arkasına top atma oyununu biliyorduk. Anahtar kelime oynamaktı. Geldik, oynadık ve güzel bir galibiyet aldık" ifadeleriyle sürdürdü.

Form durumu hakkında da değerlendirme yapan Muslera, "Tamamen çalışmaya başlıyorum. Ameliyattan 4 gün sonra ufak ufak çalışmalara başladım. Hocam Uruguay'a gitmeme, ailemle olmama izin verdim. Bir yandan da çalışmayı hiç bırakmadım. Fadıl hoca ve Scott'ın programlarını hep uyguladım. Arkadaşlarımın da buraya geldikten sonra verdikleri destek bu şekilde dönmemi sağladı. Anahtar kelime çalışmayı bırakmamaktı." şeklinde konuştu.