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Galatasaray'da Fernando Muslera'dan Domenec Torrent'e övgü

#Galatasaray#Muslera#Futbol
Galatasarayda Fernando Musleradan Domenec Torrente övgü

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, sarı kırmızılı takımda uzun seneler kalmak istediğini belirtirken Domenec Torrent ve ekibine de övgüde bulundu.

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Galatasaray'da uzun süre kalmak istediğini ve Türkiye'yi evi gibi gördüğünü belirten Fernando Muslera, Bein Sports'a yaptığı açıklamada, "Son iki yıl değişik zorluklar yaşadım. Ama bunlar yolda karşılaştığımız engellerdir. Etrafından geçmeyi ve devam etmeyi bilmemiz gerekiyor ve ben de buna odaklandım. Galatasaray'a geldiğim zaman, şampiyonluk kazanmak ve kendimi göstermek için gelmiştim. Birçok şampiyonluğumuz oldu. Elimden geldiğince kendi performansımı geliştirmeye çalıştım. Mutlu ve uzun yıllar geçirdim. Benim için özel bir yer. Her zaman aynı cevabı vereceğim; Galatasaray ve Türkiye benim evim. Burada kalabildiğim en uzun sürece kalmak istiyorum." diye konuştu.

İspanyol teknik adam Torrent hakkında da konuşan Muslera, "Domenec Torrent çok büyük bir hoca. Kendisini de ekibini de takım olarak çok seviyoruz. Umarım onlarla şampiyonluklar kazanırız" sözleriyle övgüde bulundu.

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#Galatasaray#Muslera#Futbol

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