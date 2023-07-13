Galatasaray'da Fernando Muslera'dan Arda Güler yorumu: 'Gurur duydum'

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Galatasaray'ın deneyimli file bekçisi Fernando Muslera, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu

İşte Muslera'nın sözleri;

2011'de geldiğimde şampiyonluklar için geldiğimi söyledim. 15 tane kupa oldu. Seçemem hiçbirini. Bir sürü zorlukla mücadele ediyorsunuz. İyi anlarınız, kötü anlarınız oluyor. Hepsini birlikte seçmem gerektiğini düşünüyorum

ÖNEMLİ TRANSFERLER YAPILDI

Erden Bey ve Dursun Bey çok büyük değişiklik getirdi. Takım çok güçlendi. Yurt dışında da hedeflerimiz var. İsmi dünyada tanınmış bir kulübüz. Bunu sürekli göstermemiz gerekiyor. Geçen sene de çok önemli transferler yapıldı. Bu sene de yapılacak. Hem saha içinde hem de saha dışında bize çok şey katacaklarına inanıyorum

TORREIRA VE ICARDI YORUMU

Lucas ile milli takımdan da arkadaşız. Eskiden gelen bir arkadaşlığımız vardı. Mauro da komşu ülkemizden. Çok büyük bir oyuncu, çok büyük bir karakter. Onun geleceği ile ilgili haberler de var. Tekrar burada arkadaşlığımızı sürdüreceğiz

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İYİ KALECİLER VAR

Okan devam eder diye düşünüyordum. Yaşından dolayı daha fazla beklemedi, onu anlıyorum. Birçok iyi kaleci var Türkiye'de, Günay da bunlardan birisi. Birisini diğerinden ayıramam. Altyapıda da çok iyi kalecilerimiz var. Berk, Jankat, Batuhan var. Onlar da çok iyi kaleciler. Hep birlikte bu forma için mücadele ediyoruz şu anda

GELECEĞİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Planım yok. Fizik olarak çok iyiyim. Fiziğim elverdiğince devam etmek istiyorum. Galatasaray'la 1 yıllık sözleşmem var. Ben kendime dikkat etmeye çalışıyorum. Zaman geçtikçe göreceğiz. Zor dediğim gibi ne zaman bıracağımı düşünmek. Fiziğim elverdiğinde devam etmeye çalışacağım. Gelecekte neler olacağını göreceğiz

ARDA GÜLER YORUMU

Çok gurur duydum ben. Bu yaşında Real Madrid'e gitmesi çalışmasıyla da ilgili. Sahada izlemeyi de seviyorum. Kulübü ve kendisi adına da mutlu oldum. Aynı zamanda kendi yaşındaki çocuklara örnek.