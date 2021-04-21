Galatasaray'da Fernando Muslera'dan 1 puan itirafı

Galatasaray'ın Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Fernando Muslera, maç hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Fernando Muslera, karşılaşma hakkında şu sözleri kullandı;

Tabii ki çok üzgünüz, buradan 3 puan ile ayrılmak istiyorduk. İstediklerimizi yapamadık. Dürüst olmak ve realist olmak gerekirse bugün 1 puanı kazandık. Kafamızı kaldırmamız lazım, son saniyeye kadar mücadele etmemiz gerekiyor. Şanslar geliyor, bugün de geldi ama istediğimiz gibi kullanamadık.

''RAKİPLERİMİZ DE KAYBEDİYOR''

Bu tip şeylere çok takılmamak lazım ama içeride kazanmamız gereken puanlar vardı. Çok üzgünüz ama 6 maçımız daha var. Rakiplerimiz de puan kaybediyor. Hatalarımızdan ders çıkartıp bu hataları düzelterek bir sonraki maça daha iyi hazırlanmamız gerekiyor. Başka yapacak bir şey yok.

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