Galatasaray'da Fernando Muslera şoku! En az 2 maç yok

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Galatasaray, 3 puan kazandığı Trabzonspor maçında çok kritik bir fire verdi.

Sarı kırmızılıların başarısında büyük payı bulunan kaleci Fernando Muslera, karşılaşmanın 85. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Trabzonspor’un kazandığı serbest vuruş sonrası Marc Bartra ile çarpışan Muslera, saha içindeki tedavisinin ardından sedyeye konularak dışarıya alındı.

Maç sonrası yapılan kontrollerde sağ ayağında çatlak belirlenen tecrübeli file bekçisi en az 2 maç oynamayacağı öğrenildi.

Galatasaray önümüzdeki 2 maçta Gaziantep ile deplasmanda ve kendi evinde Kasımpaşa ile karşılaşacak. Bu maçlarda kaleyi Okan’ın koruması bekleniyor.

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GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Sarı kırmızılı kulüpten Muslera'nın sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, "Kaptanımız Fernando Muslera’nın sponsor hastanemiz Liv Hospital’da yapılan tetkiklerinde, ayak sırtı kemiklerinden birinde darbeye bağlı kanama ve kısmi çökme tespit edilmiştir." denildi.

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