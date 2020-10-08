Galatasaray'da Fernando Muslera için son dakika gelişmesi

Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılıların sakatlığı nedeniyle lisansını donduracağı iddia edilen ancak sonra flaş bir kararla lisansını çıkardığı Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın döneceği tarih ile ilgili bilgi geldi.

Tecrübeli eldivenin iyileşme sürecinin hızlı bir şekilde geliştiği ve Kasım ayında sahalara dönebileceği öğrenildi. Cim Bom'un bu nedenle Muslera'nın lisansını çıkardığı ortaya çıktı.

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