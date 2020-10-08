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Futbol
Haber Giriş: 08.10.2020 - 17:59 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da Fernando Muslera için son dakika gelişmesi

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Galatasaray'da Fernando Muslera için son dakika gelişmesi
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Galatasaray'da geçtiğimiz sezon ciddi bir sakatlık yaşayan kaleci Fernando Muslera'nın Kasım ayında dönme ihtimalinin olduğu öğrenildi.

Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılıların sakatlığı nedeniyle lisansını donduracağı iddia edilen ancak sonra flaş bir kararla lisansını çıkardığı Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın döneceği tarih ile ilgili bilgi geldi.

Tecrübeli eldivenin iyileşme sürecinin hızlı bir şekilde geliştiği ve Kasım ayında sahalara dönebileceği öğrenildi. Cim Bom'un bu nedenle Muslera'nın lisansını çıkardığı ortaya çıktı.

Galatasarayda Fernando Muslera için son dakika gelişmesi

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