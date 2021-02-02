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GeriFutbol Galatasaray'da Fernando Muslera, Giuliano'nun penaltısında gole izin vermedi!
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Futbol
Haber Giriş: 02.02.2021 - 19:36 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da Fernando Muslera, Giuliano'nun penaltısında gole izin vermedi!

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Galatasaray'da Fernando Muslera, Giuliano'nun penaltısında gole izin vermedi!
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Galatasaray - Başakşehir maçının 21. dakikasında Fernando Muslera, Giuliano'nun penaltısını kurtardı. Giuliano Süper Lig'de ilk kez bir penaltı atışını gole çeviremedi.

Uzun süreli sakatlığını atlattıktan sonra Galatasaray kalesini devralan Fernando Muslera, Başakşehir maçında da yıldızlaştı.

Uruguaylı kaleci, karşılaşmanın 21. dakikasında Giuliano'nun kullandığı penaltı atışında gol izni vermedi.

SÜPER LİG'DE İLK KEZ ATAMADI

Başakşehir'in Brezilyalı futbolcusu Giualino, böylece Süper Lig'de ilk kez bir penaltı atışını gole çeviremedi. Tecrübeli futbolcu, bu penaltıdan önce kullandığı 5 penaltıyı da golle sonuçlandırmıştı.

Muslera, böylece 2020 yılının Mart ayından beri ilk kez penaltı atışı kurtardı.

Öte yandan Fernando Muslera geri döndükten sonra kalesine gelen 17 şutun 15'ini kurtardı.

Galatasarayda Fernando Muslera, Giulianonun penaltısında gole izin vermedi

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