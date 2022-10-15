Galatasaray'da Fernando Muslera: "Çok ciddiye almaya gerek yok"

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Galatasaraylı futbolcular, Kayserispor'a 2-1 kaybettikleri karşılaşmayı değerlendirdi.

Hayal kırıklığı yaşadıklarını belirten Milot Rashica, "Bizim için hayal kırıklığı oldu. Benim için de hayal kırıklığı oldu. Biz her maçı kazanmaya çıktığımız için böyle oluyor. Bir sonraki maçı yine kazanmaya çıkacağız. Pozitif şeylere dikkat edeceğiz." dedi.

Kayserispor'un iyi bir maç çıkardığını söyleyen Galatasaray Kaptanı Fernando Muslera, "Kanatlar üzerinden hareket etmeye çalışırken rakip ortayı kapattı. İlk yarıda çok iyi oynadılar. İki golden sonra bize dayanabildiler ve kazandılar. Güzel bir maç çıkardılar" diye konuştu.

Bu maçtan ders çıkarmaları gerektiğini kaydeden Muslera, "Bence beraber oynamış olmaktan ziyade, çok kaliteli ve deneyimli oyuncularımız olduğunu düşünecek olursak buradan pozitif şeyler çıkarıp onları kendimize katmamız lazım. İkinci kaybettiğimiz bir maçtı. Çok ciddiye almaya gerek yok. Buradan ders alıp kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.