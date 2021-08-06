Galatasaray'da Fernando Muslera, 9 yıl sonra atıldı! Kaleye 21’lik Berk geçti
ST. Johnstone maçında Jason Kerr’i düşürerek kırmızı kart gören Galatasaraylı file bekçisi Fernando Muslera, 9 yıl sonra kırmızı kart gördü.
ST. Johnstone karşısında ikinci yarıda Aytaç Kara’nın kısa pası sonrasında ceza sahası içinde net pozisyon yakalayan Jason Kerr’i düşüren Fernando Muslera, 55. dakikada kırmızı kart gördü.
Yaklaşık 9 yıl sonra oyundan atılan Uruguaylı eldiven, son olarak 24 Kasım 2012’de deplasmanda 1-0 kazanılan Elazığ karşılaşmasında kırmızı görerek takımını eksik bırakmıştı.
Muslera’nın penaltı yaptırıp dan atılmasından sonra kalan bölümde kaleyi altyapıdan yetişen 21 yaşındaki Berk korudu.
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