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Müjde! Fenerbahçe'ye karşı ihtimal doğdu

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Fenerbahçe Derbisi#Sakatlıklar
Müjde Fenerbahçeye karşı ihtimal doğdu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2026 10:01

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi sakatlardan iyi haber geldi.

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Galatasaray’da işler yeniden yavaş yavaş yoluna giriyor. Hafta içindeki Şampiyonlar Ligi deplasmanında Lille’i 4-2 yenen ve galibiyet siftahını yapan Sarı-Kırmızılılar’ın omzundan büyük bir yük kalktı.

Müjde Fenerbahçeye karşı ihtimal doğdu

SİNGO SEVİNCİ

Bununla birlikte takımdaki eksiklerin birer birer ortadan kalkması da teknik heyetin yüzünü güldürüyor. Önce Osimhen’in geri dönüşü, ardından Singo’nun takımla çalışmalara başlaması, şimdi de Leao’nun tedavi programına hızlı yanıt vermesi ve tekrar sahaya inme hazırlığında olması, Kemerburgaz’da son dönemdeki en pozitif gelişmeler olarak yorumlanıyor.

Müjde Fenerbahçeye karşı ihtimal doğdu

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BARIŞ DA İDMANA ÇIKTI

Her şeyin yolunda gitmesi durumunda Galatasaray, pazartesi akşamı Fenerbahçe karşısına tam kadro çıkmış olacak.

Müjde Fenerbahçeye karşı ihtimal doğdu

Buna, Lille deplasmanında aşil tendonunda ağrı hisseden Barış Alper Yılmaz da dahil. Milli futbolcu dünkü antrenmanda yer alarak, “Göreve hazırım” mesajını verdi. Ancak ağrıları artarsa maç günü bir sürpriz yaşanması da ihtimaller arasında.

 

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#Galatasaray#Fenerbahçe Derbisi#Sakatlıklar

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