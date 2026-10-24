Müjde! Fenerbahçe'ye karşı ihtimal doğdu

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Galatasaray’da işler yeniden yavaş yavaş yoluna giriyor. Hafta içindeki Şampiyonlar Ligi deplasmanında Lille’i 4-2 yenen ve galibiyet siftahını yapan Sarı-Kırmızılılar’ın omzundan büyük bir yük kalktı.

SİNGO SEVİNCİ

Bununla birlikte takımdaki eksiklerin birer birer ortadan kalkması da teknik heyetin yüzünü güldürüyor. Önce Osimhen’in geri dönüşü, ardından Singo’nun takımla çalışmalara başlaması, şimdi de Leao’nun tedavi programına hızlı yanıt vermesi ve tekrar sahaya inme hazırlığında olması, Kemerburgaz’da son dönemdeki en pozitif gelişmeler olarak yorumlanıyor.

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BARIŞ DA İDMANA ÇIKTI

Her şeyin yolunda gitmesi durumunda Galatasaray, pazartesi akşamı Fenerbahçe karşısına tam kadro çıkmış olacak.

Buna, Lille deplasmanında aşil tendonunda ağrı hisseden Barış Alper Yılmaz da dahil. Milli futbolcu dünkü antrenmanda yer alarak, “Göreve hazırım” mesajını verdi. Ancak ağrıları artarsa maç günü bir sürpriz yaşanması da ihtimaller arasında.