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Futbol
Haber Giriş: 04.02.2021 - 13:38 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam ediyor! Feghouli ve Gedson Fernandes...

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Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray hazırlılarını sürdürdü. Sakatlığı bulunan Feghouli takımdan ayrı özel çalışırken karantina süreci devam eden yeni transfer Gedson Fernandes ise antrenmanda yer almadı.

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

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Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra pas drilleri üzerinde duruldu. Antrenmanın bu bölümünde son lig maçında tam süre alan oyuncular çalışmalarını tamamlarken son bölümde orta, şut ve sonuçlandırma çalışması yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sofiane Feghouli, tedavisinin ardından salonda ve sahada takımdan ayrı özel çalıştı. Karantina süreci devam eden Gedson Fernandes, antrenmanda yer almadı.

Sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yarın akşam Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Galatasarayda Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam ediyor Feghouli ve Gedson Fernandes...

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