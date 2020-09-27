Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi sonrası beraberlik itirafı

Martin Linnes maçın ardından şöyle konuştu;

Sağ bek, sol bek hiç fark etmez. Önemli olan sahada olmak. Elimden geleni yapmaya çalıştım.

Zor bir maç oldu. Bugüne kadar oynadığımız mentaliteyi yansıtamadık ama hala lider biziz. Derbiler zordur, bazen 1 puan da iyidir.

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