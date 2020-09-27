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GeriFutbol Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi sonrası beraberlik itirafı
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Haber Giriş: 27.09.2020 - 21:11 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi sonrası beraberlik itirafı

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Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi sonrası beraberlik itirafı
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Galatasaray'da ikinci yarı kaptanlık pazubandını takan Martin Linnes maç sonu açıklamalarda bulundu.

Martin Linnes maçın ardından şöyle konuştu;

Sağ bek, sol bek hiç fark etmez. Önemli olan sahada olmak. Elimden geleni yapmaya çalıştım.

Zor bir maç oldu. Bugüne kadar oynadığımız mentaliteyi yansıtamadık ama hala lider biziz. Derbiler zordur, bazen 1 puan da iyidir.

Galatasarayda Fenerbahçe derbisi sonrası beraberlik itirafı

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