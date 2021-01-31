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GeriFutbol Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi Sofiane Feghouli gelişmesi
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Futbol
Haber Giriş: 31.01.2021 - 14:16 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi Sofiane Feghouli gelişmesi

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Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi Sofiane Feghouli gelişmesi
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Galatasaray, Süper Lig’in 23. haftasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması yapıldı. Antrenmanın devam eden bölümünde son oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer futbolcular ise orta şut çalışmaları yaptı.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir ve Oğulcan Çağlayan, tedavilerinin ardından kendileri için hazırlanan özel program dâhilinde saha adaptasyon çalışması yaptı. Sofiane Feghouli, tedavisinin ardından salon çalışmalarına başladı. Feghouli'nin derbi öncesi çalışmalara başlaması sevindirirken yıldız futbolcunun zorlu maçta oynayıp oynayamayacağı belirsizliğini koruyor.

Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Galatasarayda Fenerbahçe derbisi öncesi Sofiane Feghouli gelişmesi

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