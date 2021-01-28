Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi Sofiane Feghouli gelişmesi

Yeni Malatya deplasmanında kötü zemine bağlı olarak sakatlanan Feghouli'ye uygulanan ileri tetkikler neticesinde, sağ üst arka adale grubunun dış yanını oluşturan biceps grubunda kanama tespit edildi.

Cezayirli yıldızın tedavisine başlandı. Feghouli'nin birkaç hafta takımdan uzak kalacağı tahmin ediliyor. Diğer taraftan Şener ve Oğulcan, sahada kondisyoner eşliğinde takımdan ayrı düz koşulara başladı.

Feghouli'nin 24. hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde oynaması ise beklenmiyor.

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