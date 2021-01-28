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GeriFutbol Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi Sofiane Feghouli gelişmesi
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Futbol
Haber Giriş: 28.01.2021 - 09:43 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi Sofiane Feghouli gelişmesi

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Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi Sofiane Feghouli gelişmesi
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Malatyaspor maçında sakatlanan Sofiane Feghouli'nin sağ üst arka adale grubunun dış yanını oluşturan biceps grubunda kanama tespit edildi. Tedavisine başlanan Cezayirli, 24. haftadaki Fenerbahçe derbisinde olmayacak.

Yeni Malatya deplasmanında kötü zemine bağlı olarak sakatlanan Feghouli'ye uygulanan ileri tetkikler neticesinde, sağ üst arka adale grubunun dış yanını oluşturan biceps grubunda kanama tespit edildi.

Cezayirli yıldızın tedavisine başlandı. Feghouli'nin birkaç hafta takımdan uzak kalacağı tahmin ediliyor. Diğer taraftan Şener ve Oğulcan, sahada kondisyoner eşliğinde takımdan ayrı düz koşulara başladı.

Feghouli'nin 24. hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde oynaması ise beklenmiyor.

Galatasarayda Fenerbahçe derbisi öncesi Sofiane Feghouli gelişmesi

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