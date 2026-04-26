Sağlık ekibi ve teknik heyet görüştü: Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi Osimhen kararı verildi!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde oynanan Liverpool karşılaşmasında sakatlanan Victor Osimhen kolundan ameliyat geçirdi.

1 AY SONRA GERİ DÖNDÜ

28 yaşındaki Nijeryalı yıldız oyuncu, 22 Nisan'da Türkiye Kupası'nda oynanan Gençlerbirliği mücadelesinde yedekten oyuna girerek yaklaşık 1 ay sonra sahalara geri döndü.

DERBİDE 75 DAKİKA MAKSİMUM VERİMLE OYNAYABİLİR!

Sağlık ekibi, teknik heyet ve Osimhen görüştü. Nijeryalı yıldızın 75 dakika kadar maksimum verimle oynayabileceğine karar verildi.

Golcü oyuncu dev derbiye ilk 11’de başlayacak ve duruma göre 2. yarıda yerini Icardi’ye bırakacak.

PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 30 resmi maça çıkan Victor Osimhen bu karşılaşmalarda 19 gol ve 7 asistlik skor katkısı sağladı.