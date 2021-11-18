Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi hazırlıkları sürüyor!

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Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda sarı-kırmızılılar, ilk bölümde gruplar halinde dar alanda pas ve top kapma çalışması yaptı.

Daha sonra iki gruba ayrılan oyuncular, savunma ve hücum varyasyonları üzerine bir çalışma gerçekleştirdi. Futbolcular, çalışmanın son bölümünde ise yarı sahada çift kale oyun oynandı.

Milli takım kamplarından dönen Sofiane Feghouli, Mostafa Mohamed, Bartuğ Elmaz ve Kaan Arslan, antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Fernando Muslera, DeAndre Yedlin ve Christian Luyindama ise idmanda yer almadı.

Galatasaray, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.