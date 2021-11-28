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Feghouli'den özeleştiri: Seneye Avrupa'da oynamak istiyorsak...

#Sofiane Feghouli#Victor Nelsson#Galatasaray
Feghouliden özeleştiri: Seneye Avrupada oynamak istiyorsak...

Galatasaray'ın tecrübeli Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, 1-1 berabere kaldıkları Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray'da 150. maçına çıkan Sofiane Feghouli, Süper Lig’de oynadıkları Öznur Kablo Yeni Malatyaspor mücadelesinin ardından yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.

Avrupa’da gelecek sene oynayabilmek için ligde de azami gayreti göstermeleri gerektiğini ifade eden Cezayirli yıldız, “Sonuç bakımından bu maç benim için hayal kırıklığı oldu. Geç kaldık. İlk yarıda istediğimiz baskıyı tam kuramadık. İkinci yarıda da gol fırsatlarını değerlendiremedik. Avrupa’da üstümüzde daha fazla baskı var. Avrupa’da oynamak tüm oyuncuların hayali ve herkes bunun için çok fazla mücadele ediyor; ancak Avrupa’da gelecek sene oynayabilmek için ligde de elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. Bunun yanında her üç günde bir oynamak kolay değil. Bunu yeni keşfeden arkadaşlarımız var. Bunu keşfettikçe de bizim açımızdan zorluklar ortaya çıkıyor.” yorumunu yaptı.

NELSSON: ARADAKİ FARK YORGUNLUKTU

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Galatasaray'ın Danimarkalı stoper Victor Nelsson, 0-0 biten Yeni Malatyaspor maçı sonrası konuştu ve iki takım arasındaki farkın yorgunluk olduğunu söyledi.

Nelsson'un açıklamaları şöyle;

"0-0 bitti maç. Bizim istediğimiz bir sonuç değildi. Kazanmamız gereken bir oyunu ilk defa 0-0 bitirmiyoruz ama bunun nedeni nedir bilmiyorum, yorgunluk olabilir.

Bir önceki başkanımızı tanımıyordum ama kendisine rahmet diliyorum. Onun hakkında hep iyi şeyler duydum.

Bugün için üzgünüm. Enerji eksikliği olarak düşünüyorum. Marsilya maçında toplu topsuz oyun olsun, ortaya koyduğumuz ruh olsun tam bir takım gibiydik. Aradaki fark yorgunluk. Bu maçların da önemli olduğunu biliyoruz. Avrupa maçından bile çok çok daha önemliydi. Bundan sonra lige çok daha fazla önem vereceğiz."

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#Sofiane Feghouli#Victor Nelsson#Galatasaray

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