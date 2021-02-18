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Futbol
AA
Haber Giriş: 18.02.2021 - 16:17 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da Feghouli takımdan ayrı çalıştı! Alanyaspor hazırlıkları...

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Galatasaray'da Feghouli takımdan ayrı çalıştı! Alanyaspor hazırlıkları...
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Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig’in 26. haftasında 20 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Haftaya averajla rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin önünde lider giren sarı-kırmızılı takım, İstanbul'daki olumsuz hava koşulları ve maçının deplasmanda olmasından dolayı Antalya'da kampa girdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Serik ilçesinin Belek Turizm Bölgesi'ndeki Sueno Hotels Deluxe Belek'in tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı.

Galatasaray için bir maçtan daha fazlası
Galatasaray için bir maçtan daha fazlası!

Pas oyunları ile devam eden idmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Çalışma, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.

Sakatlığı süren Sofiane Feghouli, kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı sahada özel çalışma yaptı.
Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

 

Galatasarayda Feghouli takımdan ayrı çalıştı Alanyaspor hazırlıkları...

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