Galatasaray'da Feghouli sürprizi, Trabzonspor'da 8 eksik! Öne çıkan iddaa tercihi...

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GALATASARAY

Fatih Terim'le yollarını ayırıp apar topar Domenec Torrent'i takımın başına getiren Galatasaray, İspanyol teknik adamla çıktığı 2 lig maçını toplamda 7 gol yiyerek kaybetti.

Sarı-kırmızılı ekipte 8 eksik var!

Fernando Muslera, Işık Kaan Arslan, Mbaye Diagne ve Alpaslan Öztürk sakat.

Mısır Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda olan Mostafa Mohamed yok, Cezayir elenince Sofiane Feghouli geri döndü ve son antrenmanda takımla çalıştı.

Aytaç Kara, Atalay Babacan ve Oğulcan Çağlayan teknik heyetin kararı ile kamp kadrosuna alınmadı.

Sağ beke Sacha Boey, orta alana cezaları sona eren "Taylan Antalyalı & Berkan Kutlu" geri dönecek. Önlerinde Alexandru Cicaldau forma giyecek. Kanatlarda Kerem Aktürkoğlu ve Olimpiu Morutan oynayacak.

TRABZONSPOR

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Son 4 lig maçının 3'ünde puan kaybeden Trabzonspor'un da 8 eksiği var!

Hüseyin Türkmen ve Yusuf Erdoğan sarı kart cezalısı. Abdülkadir Ömür, Gervinho, Djaniny ve Anders Trondsen sakat. Fode Koita koronavirüs karantinasında. Jean Kouassi, Fildişi Sahili ile Afrika Uluslar Kupası'nda boy gösteriyor.

TD Abdullah Avcı'nın "Peres, Denswil, Hugo & Puchacz" dörtlü savunma hattıyla oynaması bekleniyor.

Bazı antrenmanları kaçırsa da deplasman kafilesinde yer alan Marek Hamsik ilk 11'de olmayacak. Savunma hattının önünde Dorukhan Toköz ile Berat Özdemir'i göreceğiz.

Koronavirüsü atlatan Anthony Nwakaeme sol kanattaki yerini alacak, tersinde de Edin Vişça'yı izleyeceğiz.

Hücum merkezinde Andreas Cornelius olacak, arkasında da Anastasios Bakasetas...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Galatasaray'ın Torrent yönetiminde çıktığı 2 maç "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" oldu.

- Trabzonspor'un ligdeki son 9 maçının 7'si "2.5 ALT" bitti. (9 maç - 17 gol)

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Trabzonsporlu Anastasios Bakasetas: "Kazanmak için yaşıyorum..."