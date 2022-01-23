Galatasaray'da Feghouli sürprizi, Trabzonspor'da 8 eksik! Öne çıkan iddaa tercihi...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ev sahibinin kira oyunuEv sahibinin kira oyunu!#Kira Zammı
Demirören Şirketler Grubundan asılsız iddiaya 5 kuruşluk davaDemirören Şirketler Grubu'ndan asılsız iddiaya 5 kuruşluk dava!#Demirören Şirketler Grubu
Sevgilisine böbreğini bağışladı Önce aldatıldı sonra terk edildiSevgilisine böbreğini bağışladı! Önce aldatıldı sonra terk edildi#Sosyal Medya
Cem Bölükbaşı ile Salih Yoluç çarpıştı Korkutan kaza sonrası sporcularımızın durumu iyiCem Bölükbaşı ile Salih Yoluç çarpıştı! Korkutan kaza sonrası sporcularımızın durumu iyi#Cem Bölükbaşı
Son dakika... Düzcede zincirleme kaza Kazaya 30 araç karıştıSon dakika... Düzce'de zincirleme kaza! Kazaya 30 araç karıştı#Düzce
G.Sarayın efsane başkanına son görev Burak Elmas, Fatih Terim ve Ali Koç...G.Saray'ın efsane başkanına son görev! Burak Elmas, Fatih Terim ve Ali Koç...#Selahattin Beyazıt
Evli ve üç çocuk babası ama... Gerçeği fıtık ameliyatı olduğunda öğrendiEvli ve üç çocuk babası ama... Gerçeği fıtık ameliyatı olduğunda öğrendi #Fıtık
Kar yağışı ne kadar devam edecek Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında açıkladıKar yağışı ne kadar devam edecek? Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında açıkladı#Kar Yağışı
Kuş gribi paniği... Peş peşe alarm verdilerKuş gribi paniği... Peş peşe alarm verdiler!#Kuş Gribi
Bayraktar AKINCI TİHAnın ilk ihracat sözleşmesi imzalandı Bayraktar AKINCI TİHA'nın ilk ihracat sözleşmesi imzalandı#AKINCI
Koronavirüs aşısında yeni dönem... Pfizer CEOsu duyurduKoronavirüs aşısında yeni dönem... Pfizer CEO'su duyurdu!#Koronavirüs
Kaç derece ateş yüksek Vücut sıcaklığı etkili bir Covid-19 göstergesi miKaç derece ateş yüksek? Vücut sıcaklığı etkili bir Covid-19 göstergesi mi?#Covid-19
İlişkinin başında aşırı iyi davrananlara dikkat Aşk bombardımanı tehlikesi...İlişkinin başında aşırı iyi davrananlara dikkat! Aşk bombardımanı tehlikesi...#Aşk Bombardımanı
Kentin tüm girş-çıkışları kapalı Kar esareti... Yolcuların bekleyişi sürüyorKentin tüm girş-çıkışları kapalı! Kar esareti... Yolcuların bekleyişi sürüyor#Konya
Dört başı mamur bir seviyesizlikDört başı mamur bir seviyesizlik#Sedef Kabaş
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Galatasaray'da Feghouli sürprizi, Trabzonspor'da 8 eksik! Öne çıkan iddaa tercihi...

#Misli.Com#İddaa#Galatasaray Trabzonspor
Galatasarayda Feghouli sürprizi, Trabzonsporda 8 eksik Öne çıkan iddaa tercihi...

Son haftalarda puan kayıpları yapsa da zirvedeki yerini koruyan Trabzonspor, NEF Stadyumu'nda Galatasaray'a konuk olurken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Süper Lig keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

Haberin Devamı

İlandır

GALATASARAY

Fatih Terim'le yollarını ayırıp apar topar Domenec Torrent'i takımın başına getiren Galatasaray, İspanyol teknik adamla çıktığı 2 lig maçını toplamda 7 gol yiyerek kaybetti.

Sarı-kırmızılı ekipte 8 eksik var! 

Fernando Muslera, Işık Kaan Arslan, Mbaye Diagne ve Alpaslan Öztürk sakat.

Mısır Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda olan Mostafa Mohamed yok, Cezayir elenince Sofiane Feghouli geri döndü ve son antrenmanda takımla çalıştı. 

Aytaç Kara, Atalay Babacan ve Oğulcan Çağlayan teknik heyetin kararı ile kamp kadrosuna alınmadı.

Sağ beke Sacha Boey, orta alana cezaları sona eren "Taylan Antalyalı & Berkan Kutlu" geri dönecek. Önlerinde Alexandru Cicaldau forma giyecek. Kanatlarda Kerem Aktürkoğlu ve Olimpiu Morutan oynayacak.

TRABZONSPOR

Haberin Devamı

Son 4 lig maçının 3'ünde puan kaybeden Trabzonspor'un da 8 eksiği var!

Hüseyin Türkmen ve Yusuf Erdoğan sarı kart cezalısı. Abdülkadir Ömür, Gervinho, Djaniny ve Anders Trondsen sakat. Fode Koita koronavirüs karantinasında. Jean Kouassi, Fildişi Sahili ile Afrika Uluslar Kupası'nda boy gösteriyor.

TD Abdullah Avcı'nın "Peres, Denswil, Hugo & Puchacz" dörtlü savunma hattıyla oynaması bekleniyor.

Bazı antrenmanları kaçırsa da deplasman kafilesinde yer alan Marek Hamsik ilk 11'de olmayacak. Savunma hattının önünde Dorukhan Toköz ile Berat Özdemir'i göreceğiz.

Koronavirüsü atlatan Anthony Nwakaeme sol kanattaki yerini alacak, tersinde de Edin Vişça'yı izleyeceğiz.

Hücum merkezinde Andreas Cornelius olacak, arkasında da Anastasios Bakasetas...

Galatasarayda Feghouli sürprizi, Trabzonsporda 8 eksik Öne çıkan iddaa tercihi...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Galatasaray'ın Torrent yönetiminde çıktığı 2 maç "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" oldu.

- Trabzonspor'un ligdeki son 9 maçının 7'si "2.5 ALT" bitti. (9 maç - 17 gol)

SPOR TOTO SÜPER LİG'E SÜPER ORAN İLE MİSLİ.COM'DA OYNA!

Misli.com'da yeni dönem, "Süper Oran" başladı!

Bültende yer alan bazı maçlar, diğer iddaa platformlarından daha yüksek oranlar ile sizlere sunuluyor.

Haberin Devamı

Galatasaray ile Trabzonspor'u karşı karşıya getirecek bu Süper Lig mücadelesi, "Süper Oran" farkıyla SADECE Misli.com'da!

Diğerlerinde "KG VAR" tercihine 1,57 iddaa oranı verilirken, Misli.com'da 1,70'ten oynayabilirsiniz. "2.5 ÜST" tercihi diğerlerinde 1,75 iken Misli.com'da 1,89!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Trabzonspor kazanır" oldu!

%47'lik kesim Terim sonrası Torrent'le de istediği sonuçları alamayan Galatasaray karşısında bordo-mavili ekipten 3 puan bekliyor...

%10'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

Haberin Devamı

Burada oranlar çok daha yüksek! Hemen Misli.com'a üye ol, SÜPER ORAN ile iddaa oyna...

Galatasarayda Feghouli sürprizi, Trabzonsporda 8 eksik Öne çıkan iddaa tercihi...

Trabzonsporlu Anastasios Bakasetas: "Kazanmak için yaşıyorum..."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Misli.Com#İddaa#Galatasaray Trabzonspor

BAKMADAN GEÇME!

Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın
Hemen olup kurtulayım diyenler var... Omicronda en büyük tehlike: REHAVET

'Hemen olup kurtulayım diyenler var...' Omicron'da en büyük tehlike: REHAVET

#Omicron
Sinema tarihini değiştiren çıplak fotoğraf skandalı... O pembe elbisenin hikayesi

Sinema tarihini değiştiren 'çıplak fotoğraf skandalı'... O pembe elbisenin hikayesi!

#Marilyn Monroe

BAKMADAN GEÇME!

Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın
Hemen olup kurtulayım diyenler var... Omicronda en büyük tehlike: REHAVET

'Hemen olup kurtulayım diyenler var...' Omicron'da en büyük tehlike: REHAVET

#Omicron
Sinema tarihini değiştiren çıplak fotoğraf skandalı... O pembe elbisenin hikayesi

Sinema tarihini değiştiren 'çıplak fotoğraf skandalı'... O pembe elbisenin hikayesi!

#Marilyn Monroe