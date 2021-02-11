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Futbol
AA
Haber Giriş: 11.02.2021 - 17:08 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da Feghouli saha çalışmalarına başladı

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Galatasaray'da Feghouli saha çalışmalarına başladı
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Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında 14 Şubat Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçta tam süre alan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

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Diğer futbolcuların ise ısınma hareketleri ve pas çalışmalarının ardından dar alan oyunları üzerinde durduğu kaydedildi. İdmanın ana bölümünde ise dayanıklılığa yönelik çalışmalar yapıldığı aktarıldı.

Sofiane Feghouli'nin kondisyonerler eşliğinde saha adaptasyon çalışmalarına başladığı, Marcelo Saracchi'nin ise tedavisine devam edildiği kaydedildi.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Galatasarayda Feghouli saha çalışmalarına başladı

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