Galatasaray'da Fatih Terim'in zor kararı! Ahmet Çalık ve Belhanda...

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Sahaya süreceği 10 ismi belirleyen Terim, son formayı ya Ahmet Çalık’a ya da Belhanda’ya verecek.

Tecrübeli teknik adam hafta boyunca stoperde Ryan Donk’un yanında Lemina ile Ahmet Çalık’a dönüşümlü olarak şans verip tercihini belli etmezken bu sabahki son idmanda durumun netleşmesi bekleniyor.

RİZE YOLCULUĞU BUGÜN

Lemina stopere geçerse G.Saray’da Belhanda ilk 11’de olacak ve sarı kırmızılı takım Kadıköy’deki derbi sistemi ile sahaya çıkacak.

Yani Belhanda-Seri-Ömer orta sahası Kadıköy’deki derbinin ardından ilk kez bir arada olacak. Terim, Ahmet Çalık’a stoperde görev verirse Lemina orta sahada oynayacak ve yedek kulübesinde yer alacak isim Belhanda olacak. Öte yandan Galatasaray kafilesi karşılaşma için bugün öğleden sonra THY’nin özel seferiyle Rize’ye gidecek. Kafilede 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve yönetim kurulu üyesi Mahmut Recevik de yer alacak.

Süper Lig’in dönüşü şerefine, Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!