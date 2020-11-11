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GeriFutbol Galatasaray'da Fatih Terim'in yüzünü güldüren iki futbolcu! 'Bana böyle adamlar lazım'
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Haber Giriş: 11.11.2020 - 09:31 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da Fatih Terim'in yüzünü güldüren iki futbolcu! 'Bana böyle adamlar lazım'

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Galatasaray'da Fatih Terim'in yüzünü güldüren iki futbolcu! 'Bana böyle adamlar lazım'
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sivasspor maçında sakatlıklarına rağmen oynamak isteyen Marcao ve Saracchi için 'Bana böyle adamlar lazım' yorumunu yaptı.

Galatasaray'da, geçtiğimiz pazar günkü Sivasspor mücadelesi öncesi Marcao'nun ve Saracchi'nin sakatlıkları vardı. Ankaragücü karşılaşmasının ardından Marcao'nun ön adale grubunda hafif-orta derece zorlanma, Saracchi'nin de sol kasık adale grubunda hafif-orta derece zorlanma tespit edilmişti. Hemen hemen bütün haftayı tedavi olarak geçiren ikili, Sivas deplasmanı öncesi son antrenmanda takıma katıldı ve kafileye dahil edildi.

Her iki futbolcu da, sahada olabilmek ve takımlarını yalnız bırakmamak adına büyük bir çaba sarf etti. Tek idmanla Marcao, 2-1 kazanılan Sivas deplasmanında 90 dakika forma giyerken, Saracchi ise riske edilmedi ve yedek bekledi. Fatih Terim’in hem Brezilyalı stoperinin hem de Uruguaylı sol bekinin fedakârlıkları sebebiyle çok mutlu olduğu, "Bana her zaman böyle adamlar lazım" dediği öğrenildi.

AKILLARA SERDAR AZİZ GELDİ

Teknik adamlık kariyeri boyunca, "Sakatım" deyip, oynamak istemeyen futbolculardan asla hoşnut olmayan Terim, yakın zamanda benzer bir durumdan dolayı şu an Fenerbahçe'de forma giyen Serdar Aziz'le yolları ani bir kararla ayırmıştı. Sık sık sakatlanan deneyimli stoper Serdar, 2018-19 sezonunda devrenin son maçı olan Sivas mücadelesi öncesi gıda zehirlenmesi sebebiyle kadrodan çıkarılmış ama bu karşılaşmadan sadece 12 saat sonra soluğu eşiyle birlikte tatil cenneti Maldiv Adaları'nda aldığı sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıkmıştı. Terim, sabrını taşıran bu hareket sonrası tecrübeli stoperin biletini kesmişti. (Fanatik)

Galatasarayda Fatih Terimin yüzünü güldüren iki futbolcu Bana böyle adamlar lazım

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