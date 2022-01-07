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Galatasaray'da Fatih Terim'in müstakbel yardımcısı: Domenec Torrent

#Galatasaray#Fatih Terim#Domenec
Galatasarayda Fatih Terimin müstakbel yardımcısı: Domenec Torrent
Ali Naci Küçük

Yaklaşık 12 yıl Guardiola’nın beyin takımında yer alan ve İspanyol çalıştırıcının Barcelona, Bayern Münih, Manchester City’de kazandığı şampiyonluklarda önemli payı olan Torrent, 2018’de teknik direktörlüğe geçiş yaptı. UEFA Pro Lisans sahibi olan İspanyol teknik adam, Kasım 2020’den bu yana boşta.

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Galatasaray yönetiminin teknik direktör Fatih Terim’in ekibini güçlendirmeye yönelik çalışma başlattığının ortaya çıkmasının ardından, konuyla ilgili ilk açıklama, yönetim kurulu üyesi Işıtan Gün’den geldi. Gün, başkan Burak Elmas’ın yönlendirmesiyle Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola’nın eski yardımcısı Domenec Torrent ile görüştükleri bilgisini kamuoyu ile paylaştı. Işıtan Gün’ün bu açıklamasıyla birlikte Türkiye’de hemen çoğu kişinin tanımadığı Torrent’in kim olduğu ve kariyeri merak konusu oldu. İşte Domenec Torrent...

27 yaşında futbolu bırakıp antrenör oldu

1962 doğumlu Torrent, Katalan kulüpleri Unio Esportiva Olot ve Guixols’ta futbol oynadıktan sonra 27 yaşında kramponlarını asıp antrenörlüğe başladı. CF Palafrugell, Palamos CF ve Girona FC kulüplerinde teknik direktörlük yapan Domenec Torrent, 2007’de Barcelona B takımında Pep Guardiola’nın yardımcısı oldu. Barcelona’nın 2008-2012 yılları arasındaki 13 kupalı o muhteşem döneminde de Guardiola’nın yardımcılığını yapan Torrent, Bayern Münih ve Manchester City zamanlarında da teknik kadronun ayrılmaz parçalarından biri oldu.

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Üç yıldır kendi kanatlarıyla uçuyor

2018 yılında Guardiola’nın ekibinden ayrılan Torrent, Manchester City’nin sahibi City Group’un bünyesinde yer alan ABD takımı New York City’nin başına geçti. Burada geçirdiği bir sezonun ardından bir yıl takım çalıştırmayan İspanyol teknik adam Temmuz 2020’de bu kez şansını Brezilya ekibi Flamengo’da denedi. Burada da umduğunu bulamayan Torrent 4 ay sonunda görevinden ayrıldı. 59 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı, Kasım 2020’den bu yana herhangi bir takımda görev yapmıyor.

Galatasarayda Fatih Terimin müstakbel yardımcısı: Domenec Torrent

Guardiola ile 521 maça çıktı

Kariyerinin büyük bölümünde Pep Guardiola’nın ayak izlerini en yakından takip eden isimlerden biri olan Domenec Torrent, efsanevi teknik adamla birlikte 521 maça çıktı. 2007’de Guardiola’nın ekibine katılmadan önce ve 2018’de ayrıldıktan sonra teknik direktörlük yapan Torrent, toplam 86 maçta takım yönetti. Torrent bu karşılaşmalarda 44 galibiyet alırken 29 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

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4-2-3-1'i tercih ediyor

Domenec Torrent, teknik direktör olarak çıktığı maçlarda 1,76 puan ortalaması yakaladı. UEFA Pro Lisans sahibi olan Torrent’in tercih ettiği oyun sistemi 4-2-3-1.

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#Galatasaray#Fatih Terim#Domenec

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