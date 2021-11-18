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Galatasaray'da Fatih Terim'in Halil Dervişoğlu ve Kerem Aktürkoğlu mutluluğu!

#Galatasaray#Halil Dervişoğlu#Kerem Aktürkoğlu
Galatasarayda Fatih Terimin Halil Dervişoğlu ve Kerem Aktürkoğlu mutluluğu
Ali Naci Küçük

Galatasaray uzun yılların ardından A Milli Takım’a en çok futbolcu gönderen kulüp olurken, gençlerin başarısı da Terim’in takdirini aldı. Kerem, Cebelitarık ve Karadağ’a, Halil de Cebelitarık’a (2) attığı gollerle F.Bahçe öncesi güven verdi.

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Kerem Aktürkoğlu ile Halil Dervişoğlu’nun A Milli Takım’da ortaya koyduğu başarılı performans, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’i sevindirdi.

Bu iki genç futbolcuya güvenip sarı kırmızılılara kazandıran ve şans veren Fatih Terim, Kerem ile Halil’in A Milli Takım’ın 2022 Dünya Kupası elemelerinde Cebelitarık ve Karadağ karşısında oynadığı son 2 karşılaşmada gösterdikleri futbol ve attıkları dört gol sonrasında son derece mutlu oldu.

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Derbideki yerleri de sağlamlaştı

Galatasaray uzun yılların ardından A Milli Takım’a en çok futbolcu gönderen kulüp olurken gençlerin başarısı da Terim’in takdirini aldı.

Özellikle Fenerbahçe maçı öncesinde gol yollarında son derece etkili işlere imza atan bu ikilinin performansından sonra tecrübeli teknik adamın derbide Kerem ile birlikte Halil’e de ilk 11’de forma vermesi de kesinleşti. Terim iki futbolcusu ile Barış Alper Yılmaz, Berkan Kutlu ve Taylan’ı da tebrik etti.

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#Galatasaray#Halil Dervişoğlu#Kerem Aktürkoğlu

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